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По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных карты тревог.

Корреспондент «Суспiльне» сообщил о взрывах в Херсоне.

Ночью сирены тревоги звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября 2022 года. Тогда российские военные начали наносить ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

В середине января первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова оценила ущерб инфраструктуре страны в $127 млрд. Спустя месяц в Еврокомиссии дали схожую оценку — €129 млрд (более $135 млрд).

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