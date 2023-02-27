Инфекционист Малышев усомнился в данных WSJ об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Инфекционист усомнился в данных WSJ об утечке COVID-19 в Ухане

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В Юго-Восточной Азии, где находится Китай, есть все условия для развития вирусов, сказал РБК врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев, комментируя статью в газете The Wall Street Journal о происхождении COVID-19.

«Я сторонник того, что это все произошло естественным путем. И вот появляются сообщения «те изобрели», «эти изобрели» — каждый хочет к этому всему примазаться или обвинить другого. Природа так разнообразна, широка, что она может все придумать, и человека тут не надо», — отметил Малышев.

РБК направил запрос в посольство Китая и Институт вирусологии в Ухане.

По данным WSJ, Министерство энергетики США, курирующее сеть национальных лабораторий, сочло утечку коронавируса из лаборатории в Ухане вероятной причиной пандемии. Таким образом, ведомство присоединилось к мнению Федерального бюро расследований (ФБР): вирус, вероятно, распространился в результате инцидента в китайской лаборатории. Разведка в свою очередь придерживается гипотезы о естественном происхождении SARS-CoV-2.

В середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила расследование происхождения коронавируса. Проведение второго этапа проверки, в ходе которой должны были изучить версию о лабораторной утечке, затормозил Китай, отказавшийся сотрудничать с экспертами ВОЗ. Организация ранее называла возможность утечки SARS-CoV-2 минимальной.