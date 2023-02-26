Захарова назвала кощунством включение Рошаля в санкционный список ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кощунством внесение хирурга и общественного деятеля Леонида Рошаля в санкционный список Евросоюза.

«Доктор Рошаль в санкционном списке — это как Айболит в заложниках у пиратов», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее мнению, такое решение западных стран возможно объяснить их невежеством, злобой и ненавистью. «Но я думаю, что тут есть еще одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма», — заключила Захарова.

Евросоюз ввел новый, десятый пакет санкций против России к годовщине военной операции на Украине. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации. Включение Рошаля в санкционный список объяснили в ЕС кампанией Общероссийского народного фронта (Рошаль — сопредседатель центрального штаба организации) по сбору средств для военных из ДНР и ЛНР, а также заявлениями врача в поддержку военной операции на Украине.

Помимо Рошаля под ограничения попали глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев, сопредседатели ОНФ Елена Шмелева и Алексей Комиссаров, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Санкции против нее в ЕС обосновали тем, что омбудсмен отрицает «депортацию» и «фильтрацию» украинцев и тем самым способствует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины.