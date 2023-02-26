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Шойгу связал необходимость отодвигать угрозу от границ с оружием Киева

Шойгу: России придется отодвигать угрозу от границ в зависимости от выданного Киеву оружия
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

России придется отодвигать угрозу от своих границ, исходя из поставленного Киеву западного оружия. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в рамках программы «Москва. Кремль. Путин».

«Это зависит от того, какое оружие будет выдано», — сказал Шойгу в ответ на вопрос, куда планируется отодвигать угрозу.

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сказал, что зона безопасности на территории проведения военной операции будет отодвигаться по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений.

«Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — отметил глава государства. Он добавил, что западные страны увеличивают поставки вооружений Киеву, чтобы переломить ход спецоперации, используя украинцев как таран против России.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил отодвинуть границы угроз России «как можно дальше, даже если это будут границы Польши». Он полагает, что будущие переговоры между Москвой и Киевом будут непростыми из-за того, что настоящие решения принимаются не руководством Украины, а «за океаном». Тезис российских властей и дипломатов о намерении Запада уничтожить Россию опровергали лидеры стран Европы и США.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном поставки дальнобойного оружия и других вооружений, которые прежде не направлялись для нужд ВСУ. По его словам, он «увидел такую решимость» у президента Байдена.

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Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Владимир Путин Военная операция на Украине поставки оружия

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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