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Президент Хорватии заявил, что Украина не является союзником ЕС

Президент Хорватии Миланович: Украина не является союзником ЕС
Украине «цинично» предоставляют статус кандидата в ЕС, тогда как «несчастной» Боснии и Герцеговине пришлось ждать — «ужасное унижение», подчеркнул хорватский президент Миланович
Зоран Миланович
Зоран Миланович (Фото: Jonathan Borg / XinHua / Global Look Press )

Украина не является союзником ЕС и предоставлять ей статус кандидата на вступление в блок «ужасно цинично». Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, передает газета «Ютарни лист».

«Украина не союзник, ее насильно пытаются сделать союзником. Ей цинично предоставляют статус кандидата в ЕС, ужасный цинизм. Несчастная Босния и Герцеговина должна была ждать, ужасное унижение. Это сегодняшний Евросоюз, беда, ноль», — сказал он (цитата по ТАСС).

Лидеры стран ЕС на саммите 15 декабря одобрили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в блок.

Страна подала заявку в 2016 году. В 2019 году Еврокомиссия потребовала от властей выполнения 14 основных требований, в том числе провести «глубокие реформы в области демократии», обеспечить верховенство закона и приоритет основных прав человека, а также изменить систему государственного управления.

По словам Милановича, конфликт на Украине — это «американская война на украинских спинах, но с американскими деньгами». Он добавил, что военные действия на украинской территории были неизбежны.

Президент Хорватии также указал на катастрофическое состояние боеготовности страны, отметив, что все хорватское вооружение требуют отдать Украине. «А кто нас будет защищать? Американцы? Так, как они защищают Украину?», — спросил он.

Глава Евросовета Шарль Мишель 23 июня объявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС. Он поздравил президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майю Санду и народы этих стран.

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Депутаты Европарламента подавляющим большинством проголосовали за резолюцию о скорейшем предоставлении этим странам статуса кандидатов.

Зеленский приветствовал решение лидеров ЕС. «Благодарен Шарлю Мишелю и [главе Еврокомиссии] Урсуле фон дер Ляйен. Будущее Украины — в ЕС», — написал он.

Зеленский подписал заявку на членство в ЕС на четвертый день проведения российской военной операции, 28 февраля. Киев неоднократно призывал предоставить Украине членство по ускоренной процедуре.

Однако ряд участников объединения называли маловероятным получение Украиной статуса кандидата. Как говорил премьер Нидерландов Марк Рютте, страна была «очень далека» от этого еще до начала военной операции. Канцлер Австрии Карл Нехаммер призывал к созданию «промежуточного статуса» для Украины и Молдавии. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил создать параллельную организацию, в которую могли бы вступить страны, стремящиеся стать частью Евросоюза.

Президент России Владимир Путин заявил 17 июня, что российская сторона никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе, а только выступала против «военного освоения украинской территории».

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