В Чехии заявили о продолжении прокачки нефти по «Дружбе»

Чехия продолжает получать нефть по трубопроводу «Дружба», сообщила ČTK пресс-секретарь оператора чешских нефтепроводов MERO Барбора Путцова.

«Транспортировка сырой нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба» осуществляется в штатном режиме согласно плану», — сказала она.

25 февраля глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек объявил о прекращении прокачки нефти в северную ветку нефтепровода «Дружба», которая ведет в республику. По его словам, последнее время Польша получает лишь десятую часть российского сырья и сможет заместить поставки.

В декабре прошлого года вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти в ЕС. Однако на импорт по «Дружбе», южное ответвление которого ведет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, а северное — в Польшу и Германию, запрет не распространяется.

Bloomberg в начале февраля сообщал, что Варшава собирается вдвое сократить прокачку по «Дружбе» — с 500 тыс. т в январе до 220 тыс. т. Агентство связывало это с отказом Orlen продлить один из истекающих контрактов с Россией, таким образом, действующим оставался только один.