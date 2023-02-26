Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение Евросоюза ввести против нее санкции нарушает Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека.

«Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников», — сказала Москалькова «РИА Новости».

По мнению омбудсмена, своими действиями европейские власти «перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию». Теперь, считает Москалькова, «выстроенные омбудсменами гуманитарные мосты сожжены в угоду политической конъюнктуре».

Евросоюз ввел очередной, десятый пакет санкций к годовщине военной операции на Украине. Под ограничения попали 87 физических лиц и 34 организации. Включение Москальковой в санкционный список объяснили тем, что она отрицает «депортацию» и «фильтрацию» украинцев и тем самым способствует подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины.

Под экспортные санкции Евросоюза попали товары двойного назначения, электроника, специализированные транспортные средства, запасные части для автомобилей и реактивных двигателей, товары для строительного сектора. Кроме того, запрещены импорт в страны ЕС российских битума и синтетического каучука.