Суд в Москве оштрафовал американку за выгул теленка на Красной площади

Суд в Москве оштрафовал гражданку США на 20 тыс. руб. за выгул теленка на Красной площади

Алиса Дей (Фото: пресс-служба Тверского суда)

Тверской суд Москвы оштрафовал гражданку США Алису Дей на 20 тыс. руб. за выгул теленка на Красной площади, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Девушку признали виновной в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Второй протокол, о неповиновении сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП), рассмотрят позже в том же суде, сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как следует из оглашенного судьей протокола полиции, американка, «являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных», использовала «теленка в качестве наглядной агитации» и выкрикивала лозунг «животные — не еда», передает «РИА Новости». Девушку задержали, а теленка отвезли в реабилитационный центр для животных, рассказал агентству представитель экстренных служб Москвы.

В суде Дей объяснила журналистам, что купила животное на Avito, чтобы его не зарезали на ферме. Она рассказала, что повела питомца по кличке Доктор Теленок на Красную площадь, чтобы «показать красивое место». Затем девушка планировала отправить теленка в конюшню, чтобы «он жил там до старости».

Американка подчеркнула, что выгул животного на Красной площади — это не акция, а «личное дело». По ее словам, она просто любит животных: у нее в приюте живут семь поросят и три теленка, включая того, с которым ее задержали.

Девушка добавила, что уже делала нечто подобное в других странах, например, со свиньями. «Я ни о чем не жалею. Если он [теленок] закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею», — сказала Дей.

В 2021 году британская газета Daily Mail писала, что Алиса Дей держала двух свиней в своей квартире в Лондоне, которых потом передала зоозащитникам. По данным издания, девушка брала своих домашних свиней на экскурсии, в поездки на такси и в рестораны.