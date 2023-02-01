Выгуливавшую теленка на Красной площади американку арестовали на 13 суток

Алисия Дей (Фото: пресс-служба Тверского районного суда города Москвы)

Тверской районный суд Москвы арестовал гражданку США Алисию Дей, которая выгуливала теленка на Красной площади, на 13 суток, сообщили РБК в пресс-службе суда. Девушку признали виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Video

Как заявили «РИА Новости» в полиции, Дей «оказала пассивное неповиновение», когда отказалась предъявлять документы и заходить в отдел. Сама американка настаивала, что выполнила все требования полицейских и ни от чего не отказывалась. «Когда сказали, что надо убрать животное, я сразу это сделала, я сделала абсолютно все, что они сказали», — сказала девушка.

Алисию Дей задержали 1 февраля, когда она выгуливала теленка на Красной площади в Москве. По словам девушки, она купила животное на Avito, чтобы его не зарезали на ферме. Она рассказала, что повела питомца по кличке Доктор Теленок на Красную площадь, чтобы «показать красивое место», а потом хотела отправить теленка на конюшню, чтобы «он жил там до старости».

Дей утверждает, что выгул теленка на Красной площади является не акцией, а ее «личным делом». Всего в приюте у девушки, по ее словам, живут семь поросят и три теленка, включая того, с которым ее задержали.

При этом, согласно протоколу полиции, американка является активисткой по защите прав животных, а теленка использовала в качестве «наглядной агитации», а также выкрикивала лозунг «животные — не еда», передает «РИА Новости». После задержания Дей теленка должны были отвезти в реабилитационный центр для животных.

Кроме ареста, суд также назначил Дей наказание в виде штрафа на 20 тыс. руб. по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения).