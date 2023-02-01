Гражданку США задержали из-за выгула теленка на Красной площади

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Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Ее задержали и составили административный протокол», — сообщил источник агентству.

В Тверском суде столицы подтвердили РБК, что задержанная — гражданка США. «1 февраля 2023 года в адрес Тверского районного суда города Москвы поступили материалы об административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 [нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования] и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России [неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других представителей правоохранительных органов] в отношении Алисии Дей», — заявили РБК в пресс-службе суда.

Максимальное наказание по этим статьям для граждан — административный штраф в размере до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.

В 2021 году Daily Mail сообщила, что Алисия Дэй, о которой идет речь, держала в своей квартире в Лондоне свинью. До этого в квартире жила другая свинья, которую, как и первую, она передала зоозащитникам. По данным издания, девушка потратила тысячи фунтов на своих домашних свиней и брала их на экскурсии, в поездки на такси и в рестораны.

В ноябре в Москве задержали участницу акции с дымовыми шашками у здания Минобороны Марию Волох, которой выписали протокол по ч. 2 или ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Она и другие активистки партии «Яблоко» пришли к зданию Минобороны в Москве в белых защитных комбинезонах с надписями No nukes («Нет ядерному оружию») и зажгли дымовые фаеры. В своем манифесте девушки выступили против нежелания решить конфликт на Украине дипломатическим путем.