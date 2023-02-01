Гражданку США задержали из-за выгула теленка на Красной площади

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
«Амур» победил лидера Восточной конференции КХЛ Спорт, 14:21
Вице-канцлер Германии выступил против поставок истребителей Украине Политика, 14:19
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 14:13
Синоптики предупредили москвичей о наступлении февральских морозов Общество, 14:12
ЦИАН назвал регионы с самой дешевой ипотекой Недвижимость, 14:11
Почему люди верят гороскопам и предсказаниям астрологов Pro, 14:08
МВД разоблачило созданную китайцами ОПГ по вывозу золота из России Общество, 14:04
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Минторг Казахстана предложил закрыть торгпредство в России Политика, 14:04
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:01
В Раде сообщили о смене руководства таможни Украины Политика, 13:56
«Бомба замедленного действия». Протеже Нассима Талеба о ситуации на рынке Инвестиции, 13:52
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 13:50
«Страна» сообщила об обысках у экс-нардепа ОПЗЖ, бизнесмена Столара Политика, 13:48
Общество ,  
0 

Гражданку США задержали из-за выгула теленка на Красной площади

Правоохранители задержали гражданку США за выгул теленка на Красной площади
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, которая выгуливала теленка на Красной площади в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

«Ее задержали и составили административный протокол», — сообщил источник агентству.

В Тверском суде столицы подтвердили РБК, что задержанная — гражданка США. «1 февраля 2023 года в адрес Тверского районного суда города Москвы поступили материалы об административном правонарушении по ч. 6.1 ст. 20.2 [нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования] и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России [неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и других представителей правоохранительных органов] в отношении Алисии Дей», — заявили РБК в пресс-службе суда.

Максимальное наказание по этим статьям для граждан — административный штраф в размере до 20 тыс. руб., или обязательные работы на срок до 120 часов, или арест на срок до 15 суток.

В 2021 году Daily Mail сообщила, что Алисия Дэй, о которой идет речь, держала в своей квартире в Лондоне свинью. До этого в квартире жила другая свинья, которую, как и первую, она передала зоозащитникам. По данным издания, девушка потратила тысячи фунтов на своих домашних свиней и брала их на экскурсии, в поездки на такси и в рестораны.

В ноябре в Москве задержали участницу акции с дымовыми шашками у здания Минобороны Марию Волох, которой выписали протокол по ч. 2 или ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Она и другие активистки партии «Яблоко» пришли к зданию Минобороны в Москве в белых защитных комбинезонах с надписями No nukes («Нет ядерному оружию») и зажгли дымовые фаеры. В своем манифесте девушки выступили против нежелания решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

Читайте на РБК Pro
В США началась эра протекционизма. Пришел ли конец свободной торговле
Литр шампанского и сон после обеда: как жил и работал Уинстон Черчилль
Главный секрет переговоров, который вам никто не откроет
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем
Теги
Административные правонарушения Тверской суд Москвы Красная площадь новости
Материалы по теме
ФСБ задержала трех восьмиклассников за диверсию на железной дороге
Политика
В Москве задержали главу информационного управления ФТС
Общество
Полиция задержала участника драки в московском метро
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter