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Эрдоган обсудил с Путиным Украину и «справедливый мир»

Президент Турции Эрдоган заявил Путину о желании возобновить мирные переговоры с Украиной
Реджеп Тайп Эрдоган
Реджеп Тайп Эрдоган (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе разговора президенты обсудили землетрясения в Турции и украинский конфликт.

Эрдоган отметил, что на Украине должен быть установлен «справедливый мир без дальнейших человеческих жертв и разрушений».

Он напомнил о переговорах, которые проходили в Стамбуле, и отметил, что хотел бы их возобновить, а власти Турции готовы «всячески способствовать» восстановлению переговорного процесса.

23 февраля замглавы МИД России заявил, что Россия готова к урегулированию конфликта дипломатическим путем, однако для этого Киев и страны Запада должны «сложить оружие». Он отметил, что российское руководство может достичь целей спецоперации мирным путем — защитить жителей Донбасса и провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также устранить угрозы для безопасности России.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что переговоры с Россией должны проходить только на основе предложенной им «формулы мира», которая подразумевает вывод российских войск из Украины и возвращение к границам 1991 года, включая Крым. Об этом он сказал 24 февраля во время брифинга по случаю годовщины украинского конфликта. Путин неоднократно говорил, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт: «Возврата к прежней системе не существует вообще, никакого».

Переговоры по урегулированию конфликта начались 27 февраля 2022 года. Стороны провели несколько раундов очно и несколько — в режиме радиосвязи. Наибольшего прогресса делегации достигли во время встречи в марте. В начале мая и Украина, и Россия говорили, что переговорный процесс заглох, подвижек нет.

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Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин переговоры Турция Россия

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