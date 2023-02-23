В МИД назвали условие начала переговоров с Украиной
Россия готова к урегулированию украинской проблемы дипломатическим путем, однако для этого Киев и страны Запада должны «сложить оружие». Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
По его словам, дипломатическое решение возможно, «если страны Запада и власти в Киеве сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов».
Он отметил, что Москва готова достичь целей спецоперации мирным путем. Целями Галузин назвал следующее: защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз для безопасности России.
Галузин также выступил с критикой поставок оружия Украине. Он заявил, что это приведет к дальнейшей эскалации конфликта. «Абсолютно неконструктивная позиция Киева, который с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России «на поле боя», — заявил Галузин.
По подсчетам Кильского института мировой экономики (ФРГ), с января по ноябрь 2022 года Украина получила от Запада военную помощь на сумму более €30 млрд. Основная доля приходится на США — почти €23 млрд. В Вашингтоне в начале февраля указывали, что с февраля 2022-го оказали помощь Украине более чем на $29 млрд, с 2014 года — $32 млрд.
Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле отмечали, что такая помощь будет приносить Украине «больше страданий», но не изменит целей спецоперации.