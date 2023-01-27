Суд во Владимире прекратил дело о блокировке новостного сайта ООН

Суд во Владимире прекратил производство по делу о блокировке ресурса ООН

Ленинский районный суд Владимира (Фото: 33rs0001 / VK)

Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу о блокировке новостного ресурса Организации Объединенных Наций (ООН) и турецкого информагентства Anadolu. Об этом сообщается на сайте суда.

«Истец отказался от административного иска и отказ принят судом», — поясняется в карточке дела.

11 января 19-я военная прокуратура потребовала запретить доступ к информации на сайтах ООН и Anadolu и признать ее запрещенной. Суть претензий в иске указана не была. Заседание по делу назначили на 27 января. В иске также был указан адрес fmnews.ru (страница по этому адресу не существует).

По данным портала органов военной прокуратуры, 19-я военная прокуратура относится к Ракетным войскам стратегического назначения.