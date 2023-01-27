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Суд во Владимире прекратил дело о блокировке новостного сайта ООН
Суд во Владимире прекратил производство по делу о блокировке ресурса ООН
Ленинский районный суд Владимира
Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу о блокировке новостного ресурса Организации Объединенных Наций (ООН) и турецкого информагентства Anadolu. Об этом сообщается на сайте суда.
«Истец отказался от административного иска и отказ принят судом», — поясняется в карточке дела.
11 января 19-я военная прокуратура потребовала запретить доступ к информации на сайтах ООН и Anadolu и признать ее запрещенной. Суть претензий в иске указана не была. Заседание по делу назначили на 27 января. В иске также был указан адрес fmnews.ru (страница по этому адресу не существует).
По данным портала органов военной прокуратуры, 19-я военная прокуратура относится к Ракетным войскам стратегического назначения.