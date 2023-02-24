Блинкен 28 февраля посетит Казахстан

Госсекретарь США Энтони Блинкен с 28 февраля по 3 марта совершит поездку в страны Азии и посетит Казахстан, Узбекистан и Индию, сообщает Госдепартамент.

28 февраля он прибудет в Астану. МИД Казахстана указывает, что Блинкен встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевыма, а также проведет переговоры с заместителем министра иностранных дел республики Мухтаром Тлеуберди.

В Астане состоится встреча глав МИД формата «С5+1» (Казахстан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Узбеистан и США). Стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере экономики, энергетики, экологии и безопасности.

После Астаны Блинкен отправится в Ташкент. Там он проведет встречу с официальными лицами Узбекистана, они обсудят двусторонние отношения.

1 марта Блинкен отправится в Нью-Дели. Там состоится саммит глав МИД G20. На повестке саммита углубление сотрудничества в области продовольственной и энергетической безопасности, устойчивое развитие, борьба с наркотиками, глобальное здравоохранение, гуманитарная помощь и помощь при стихийных бедствиях, а также гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин.

Ранее на слушаниях в конгрессе заместитель помощника главы Агентства США по международному развитию (USAID) Анджали Каур предложила, что Вашингтону следует добиться разъединения экономик стран Центральной Азии и России. Для этого в агентстве содействуют развитию человеческого потенциала, экономическому росту, борьбе с изменениями климата в этом регионе, сообщила она. Каур отметила, что США также ищут пути для укрепления связей с государствами Центральной Азии на фоне конфликта на Украине.

В ответ в Кремле заявили, что Москва "органически" сохраняет влияние в Средней Азии. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, для многих стран Средней Азии Россия является основным экономическим партнером.