Блинкен раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине

Энтони Блинкен: в новый пакет военной помощи Украине войдут Javelin и снаряды для HIMARS

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В новый пакет военной помощи Украине от США войдут радиолокаторы воздушного наблюдения, противотанковые ракетные комплексы Javelin, снаряды для РСЗО HIMARS и противотанковые системы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. Стоимость пакета он оценил в $460 млн.

Кроме того, Вашингтон выделит $10 млн на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев. Во время визита он анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн, куда войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы и комплексы Javelin.

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