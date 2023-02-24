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Польша вышлет белорусского военного атташе в ответ на высылку дипломатов

МИД: Польша вышлет военного атташе Белоруссии в ответ на высылку трех польских дипломатов

Польские власти решили выслать из страны белорусского военного атташе, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина Польскому агентству печати (PAP).

«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», — сказал он.

Ясина также рассказал, что высланные из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши и два сотрудника польского посольства в Гродно вернулись в страну. О том, что Минск решил их выслать, дипломат сообщал 20 февраля.

Это произошло после решения Варшавы ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи». Исключение сделали для фур, зарегистрированных в государствах — членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

9 февраля Польша по соображениям безопасности прекратила работу пограничного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский — «Берестовица»). 

На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Он уточнил, что страна становится «все более и более» опасной для Европы.

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Переход «Брузги — Кузница» не работает с осени 2021 года из-за миграционного кризиса. Открытым для легковых автомобилей остается пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»).

В апреле 2022 года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил пропускать транспорт из России и Белоруссии. Запрет касается автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных. Транзит в Калининградскую область сохранился. Исключениями стали фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также перевозки в гуманитарных целях.

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