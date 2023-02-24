Польша вышлет белорусского военного атташе в ответ на высылку дипломатов
Польские власти решили выслать из страны белорусского военного атташе, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина Польскому агентству печати (PAP).
«В ближайшее время Польшу покинет белорусский военный атташе», — сказал он.
Ясина также рассказал, что высланные из Белоруссии офицера связи Пограничной службы Польши и два сотрудника польского посольства в Гродно вернулись в страну. О том, что Минск решил их выслать, дипломат сообщал 20 февраля.
Это произошло после решения Варшавы ограничить движение грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией — «Кукурыки — Козловичи». Исключение сделали для фур, зарегистрированных в государствах — членах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).
9 февраля Польша по соображениям безопасности прекратила работу пограничного пункта пропуска «Бобровники» (сопредельный белорусский — «Берестовица»).
На следующий день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Он уточнил, что страна становится «все более и более» опасной для Европы.
Переход «Брузги — Кузница» не работает с осени 2021 года из-за миграционного кризиса. Открытым для легковых автомобилей остается пункт пропуска «Тересполь» (с белорусской стороны — «Брест»).
В апреле 2022 года Евросоюз в рамках пятого пакета санкций запретил пропускать транспорт из России и Белоруссии. Запрет касается автомобильных грузоперевозок по территории ЕС, в том числе транзитных. Транзит в Калининградскую область сохранился. Исключениями стали фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также перевозки в гуманитарных целях.