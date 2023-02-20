Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
Бастрыкин сообщил о 5 тыс. жителях, погибших в Донбассе с 2014 года Политика, 06:10
Немецкий институт сообщил о потере ФРГ €100 млрд из-за спецоперации Политика, 05:59
В Бразилии 36 человек погибли в результате проливных дождей Общество, 05:52
Япония запросила заседание Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР Политика, 05:26
Польша потребовала от НАТО гарантий для «пост-военной» Украины Политика, 05:15
«Коммерсантъ» узнал о планах «принудить» госкомпании к импортозамещению Политика, 04:56
«Коммерсантъ» узнал о просьбе Минтранса к регионам по электросамокатам Общество, 04:48
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
«Известия» узнали, что запуск «Союза МС-23» к МКС состоится 24 февраля Технологии и медиа, 04:23
Ученые решили пробурить скважину к центру Земли в поисках истоков жизни Технологии и медиа, 04:06
Bloomberg сообщил о беспокойстве США лидерством России на рынке удобрений Политика, 03:38
Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ США Политика, 02:59
«Известия» узнали о создании новой дивизии подводных лодок на Камчатке Политика, 02:38
Бастрыкин заявил о наличии доказательств причастности Киева к «геноциду» Политика, 02:26
FT сообщила о провале попыток Запада настроить Африку против России Политика, 02:09
Политика ,  
0 

Япония запросила заседание Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР

Премьер Японии: Токио запросил экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР

Япония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за пуска ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом заявил премьер- министр страны Фумио Кисида, передает Kyodo.

В ночь на 20 февраля Северная Корея произвела второй за два дня ракетный пуск. О нем сообщили японское минобороны и объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. В Сеуле сообщили об одном снаряде, а в Токио допустили, что их могло быть два. Выпущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, говорили в минобороны Японии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил новый ракетный пуск КНДР и призвал Пхеньян отказаться от «дальнейших провокаций». Он также призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН, связанные с использованием такого оружия, начать денуклеаризацию и допустить для проверки международных экспертов.

КНДР запустила ракеты на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. 18 февраля Пхеньян запустил ракету Hwasong-15, которая, по данным японского оборонного ведомства, может долететь до материковой части США. Спустя сутки Вашингтон и Сеул объявили о проведении учений.

Северокорейская сторона обещала дать «решительный ответ» на эти маневры. Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила нарастить количество пусков в сторону Тихого океана в ответ на действия США.

Теги
КНДР Япония ракетные пуски ООН Совет безопасности ООН
Материалы по теме
КНДР провела второй за два дня пуск баллистической ракеты
Политика
КНДР показала кадры запуска баллистической ракеты Hwasong-15
Политика
Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter