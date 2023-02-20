Япония запросила заседание Совбеза ООН после ракетного пуска КНДР

Япония запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за пуска ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря. Об этом заявил премьер- министр страны Фумио Кисида, передает Kyodo.

В ночь на 20 февраля Северная Корея произвела второй за два дня ракетный пуск. О нем сообщили японское минобороны и объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи. В Сеуле сообщили об одном снаряде, а в Токио допустили, что их могло быть два. Выпущенные КНДР ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны страны, говорили в минобороны Японии.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил новый ракетный пуск КНДР и призвал Пхеньян отказаться от «дальнейших провокаций». Он также призвал Пхеньян соблюдать резолюции ООН, связанные с использованием такого оружия, начать денуклеаризацию и допустить для проверки международных экспертов.

КНДР запустила ракеты на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи. 18 февраля Пхеньян запустил ракету Hwasong-15, которая, по данным японского оборонного ведомства, может долететь до материковой части США. Спустя сутки Вашингтон и Сеул объявили о проведении учений.

Северокорейская сторона обещала дать «решительный ответ» на эти маневры. Сестра руководителя КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон пригрозила нарастить количество пусков в сторону Тихого океана в ответ на действия США.