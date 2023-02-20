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КНДР провела второй за два дня пуск баллистической ракеты

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету на фоне совместных учений Вашингтона и Сеула
По данным японского Минобороны, всего Пхеньян запустил три баллистические ракеты — все они уже упали. Запуски проходят на фоне проводимых в Южной Корее совместных с США учений с применением стратегической авиации
Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Южнокорейские военные не сообщили деталей произошедшего. О запуске также заявило японское Минобороны, передает телеканал NHK. По данным Токио, ракет могло быть три, все они уже упали.

Запуск ракеты происходит на фоне совместных военных учений США и Южной Кореи, в которых принимает участие как минимум один американский стратегический бомбардировщик B-1B. Об учениях было объявлено 19 февраля — спустя сутки после запуска КНДР баллистической ракеты Hwasong-15, упавшей в водах у побережья Японии. В Минобороны Японии говорили, что ракета способна долететь до материковой части США

С начала года это уже третий запуск балистических ракет с территории КНДР, отмечает Yonhap. К примеру, за весь прошлый год Пхеньян запустил около 70 ракет: Yonhap писало о 38, NHK — о 37 запусках.

В конце января министр обороны США Ллойд Остин посетил Сеул, где провел переговоры со своим южнокорейским коллегой. Эта встреча стала четвертой за последние восемь месяцев. Министры обороны двух стран договорились расширить программу совместных военных учений в том числе для сдерживания КНДР. Кроме того, Остин не исключил применения ядерного оружия для защиты Южной Кореи. Пхеньян тогда выразил протест и пообещал «решительный ответ» на возможные учения. 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
КНДР Японское море баллистическая ракета Южная Корея военные учения США
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