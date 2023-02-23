Главред «Дождя» опроверг смену собственника телеканала

Тихон Дзядко (Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости)

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко (и журналист, и канал признаны в России иноагентами) опроверг смену собственника телеканала.

«Дождь» не менял собственника, и даже подобных переговоров не было. Жаль, что многие ведутся на непонятные источники», — написал Дзядко в своем телеграм-канале.

О смене собственника «Дождя» сообщил портал «Октагон Медиа» со ссылкой на источник. По его данным, владельцем телеканала вместо Натальи Синдеевой (признана в России иноагентом) стал медиамагнат из Нидерландов Дерк Сауэр. Как пишет портал, основатель газеты The Moscow Times и издательского дома Independent Media ранее помог «Дождю» получить лицензию на вещание в Нидерландах.

«Дождь» получил разрешение на работу в этой стране в конце декабря прошлого года. Лицензия действует пять лет. До этого «Дождь» вел вещание из Латвии, контент распространялся также в странах Евросоюза, США и других государствах. В начале декабря латвийский регулятор отозвал разрешение на работу «Дождя» в республике из-за «угрозы нацбезопасности».

Латвийские власти объявили об аннулировании лицензии после скандала, вызванного словами телеведущего Алексея Коростелева о помощи российским военнослужащим с оснащением. Коростелев был уволен. Дзядко и Синдеева принесли извинения, назвав слова журналиста ошибочными.