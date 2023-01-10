«Дождь» получил разрешение на вещание в Нидерландах после отзыва лицензии Латвией

Решение регулятора было опубликовано еще 22 декабря, заявка подана в начале прошлого месяца

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр иноагентов) получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщает Комиссия по СМИ страны.

«Commissariaat voor de Media [Комиссия по СМИ] выдала разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через программный канал под названием TV Rain», — говорится в сообщении.

Решение на сайте регулятора было опубликовано еще 22 декабря. Лицензия действительна в течение пяти лет.

6 декабря компания TVR Studios B.V. с зарегистрированным офисом в Амстердаме по электронной почте подала заявку на получение разрешения на работу TV Rain. В комиссии напомнили, что ранее услуги телевещания оказывались

по лицензии, выданной латвийским регулятором National Electronic Mass 6 июня. Однако она была отозвана в начале декабря. Аннулированная лицензия давала право каналу распространять созданный контент в странах Евросоюза, России, США и других странах.

Накануне спецкор Латвийского радио в Брюсселе Артем Конохов сообщил, что телеканал «Дождь» получил лицензию в Нидерландах. После этого остальные СМИ обратили внимание на сообщение регулятора. Получение разрешения на вещание в стране Евросоюза, вероятно, позволит «Дождю» распространять контент по кабельным телевизионным сетям во всех странах ЕС, в том числе и в Латвии, сообщает Латвийское радио.

«Дождь» пока не комментировал сообщение.

В начале декабря Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала «Дождь» из-за «угрозы нацбезопасности». «Дождь» заявлял, что продолжит работать в YouTube, но перестанет вещать в кабеле. Гендиректора канала Наталья Синдеева (внесена в список иноагентов) говорила, что «Дождь» попытается получить лицензию в другой стране.

Латвийские власти объявили об аннулировании лицензии после скандала, вызванного словами телеведущего Алексея Коростелева о помощи российским военнослужащим с оснащением. Коростелев был уволен. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко (внесен в реестр «иноагентов») и Синдеева принесли извинения, назвав слова журналиста ошибочными.

Кроме того, NEPLP оштрафовал «Дождь» на 10 тыс. евро из-за показанной в эфире карты, где Крым отмечен российским, и слов «наша армия» в отношении российских Вооруженных сил.