Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля. В первую очередь он обратился к ветеранам, армии, гражданскому персоналу вооруженных сил России.

«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях», — отметил президент в своем поздравлении.

Он уточнил, что «эффективные армия и флот — залог безопасности и суверенитета» России, поэтому руководство продолжит уделять «приоритетное внимание» укреплению обороноспособности. Путин упомянул ядерную триаду (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и Военно-морской флот — вооруженные силы, участвующие в доставке атомных боеголовок. — РБК) и напомнил, что в этом году на боевое дежурство заступают пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой, а также продолжится производство гиперзвуковых комплексов «Кинжал», начнутся массовые поставки гиперзвуковых ракет «Циркон».

Президент добавил, что с принятием в состав ВМФ атомного подводного крейсера «Император Александр III» доля современного оружия в морских стратегических ядерных силах достигнет 100%. Он пообещал, что в ближайшие годы состав флота пополнят еще три крейсера из проекта «Борей-А». В частности, глава государства отметил, что в войска будут поступать новые ударные системы, беспилотники и артиллерийские комплексы.

22 февраля, выступая на концерте в «Лужниках», Путин заявил, что сейчас все россияне — защитники Отечества. «При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — весь наш народ является защитником Отечества», — отметил президент.

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