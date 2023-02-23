Володин поздравил с Днем защитника Отечества «всех, кто служит России»
С Днем защитника Отечества следует поздравлять всех, кто преданно служит родине. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как пояснил Володин, в этот день принято поздравлять солдат, офицеров, их матерей, жен и детей.
«Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб. И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России», — написал Володин.
При этом Володин отметил, что поздравлять с этим праздником не следует тех, «кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».
Ранее россиян с Днем защитника Отечества поздравил президент Владимир Путин. В первую очередь он обратился к ветеранам, армии, гражданскому персоналу вооруженных сил. Накануне, выступая на митинге в Лужниках, Путин назвал всех россиян защитниками Отечества.