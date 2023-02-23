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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и девять дронов

Минобороны: самолет Су-25 ВВС Украины сбит в Херсонской области
Украинский истребитель Су-25
Украинский истребитель Су-25 (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили в Херсонской области самолет Су-25, а также девять беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В предыдущий раз Минобороны сообщало о сбитых украинских Су-25 в конце января. Один самолет был сбит в районе Угледара в ДНР, еще один Су-25 был сбит истребительной авиацией над Андреевкой.

23 февраля в Белгородской области потерпел катастрофу российский Су-25. Пилот погиб. Самолет принадлежал ВКС. Авария произошла, когда штурмовик возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи, какой именно, не уточняется. Причиной катастрофы Минобороны назвало техническую неисправность.

Теги
Минобороны Су-25 ВВС Украины Украина Херсонская область Военная операция на Украине
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