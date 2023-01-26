Минобороны сообщило о двух сбитых Су-25 ВСУ над Донбассом
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-25 ВСУ в районе Угледара в ДНР, еще один Су-25 был сбит истребительной авиацией над Андреевкой. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее власти ДНР сообщили о том, что российские войска вошли в Угледар. Позже стало известно, что российские военные установили контроль над трассой Покровский — Угледар.
Угледар — город в Волновахском районе ДНР, расположенный примерно в 60 км к юго-западу от Донецка.