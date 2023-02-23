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Минобороны сообщило о гибели летчика при крушении Су-25
Минобороны: самолет Су-25 упал в Белгородской области из-за технической неисправности
В Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России, летчик погиб, причиной катастрофы стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.
Как заявили в ведомстве, авария произошла, когда штурмовик возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. «Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет», — добавили там.
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