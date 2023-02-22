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Путин на концерте в «Лужниках» назвал всех россиян защитниками Отечества

Владимир Путин на концерте в «Лужниках» назвал всех россиян защитниками Отечества
Президент России посетил концерт в «Лужниках», поздравил участников спецоперации на Украине и обратился к россиянам. В своем выступлении глава государства заявил, что сейчас весь народ является защитниками Отечества

Путин на концерте в «Лужниках» назвал всех россиян защитниками Отечества
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Весь народ России является защитниками Отечества, заявил российский президент Владимир Путин на митинге-концерте в «Лужниках».

«При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории — весь наш народ является защитником Отечества», — сказал глава государства.

Глава государства 22 февраля приехал в «Лужники», где проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», посвященный участникам специальной военной операции. Он поднялся на сцену и пожал руки участникам спецоперации на Украине.

Президент России сообщил, что заслушал доклады высшего военного руководства страны о ходе СВО и что ему сообщили о ведущемся буквально в эти минуты бое «на наших исторических рубежах».

«Его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами, они сражаются героически, мужественно, храбро», — подчеркнул Путин.

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Он отметил, что вся страна гордится и поддерживает тех, кто сражается на Украине. Глава государства заключил, когда россияне едины — «им нет равных».

Путин также указал на то, что понятия «Родина» и «семья» в сердце россиян — это одно и то же. «Мы говорим: Родина-мать. Речь идет о семье, речь идет о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека», — подчеркнул он.

В словосочетании «День защитника Отечества» — «есть что-то мощное, огромное», «мистическое и святое», подчеркнул он, напомнив, что одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш».

День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ко Дню защитника Отечества написал поэму «Родина в огне», которую прочитал на благотворительном предпраздничном концерте-марафоне.

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Владимир Путин День защитника Отечества россияне

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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