Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне» ко Дню защитника Отечества
Глава Бурятии Алексей Цыденов написал поэму «Родина в огне», которую прочитал на благотворительном предпраздничном концерте-марафоне, посвященном Дню защитника Отечества и прошедшем в одном из физкультурно-спортивных комплексов Улан-Удэ 18 февраля.
Текст поэмы опубликован на официальном портале Республики Бурятия.
Цыденов пояснил, что участвовал в телевизионном проекте «Слово классика», где прочитал стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук». «Все произведения в этом проекте были на тему Великой Отечественной войны, поэтому я решил написать свое произведение, вложил в эти строки все то, что я хотел сказать ранее, но по какой-то причине не смог или не успел», — добавил глава региона.
Первые строки звучат так:
Моя страна прошла рубеж невозвращения.
Прошла рубеж терпения и прощения.
Когда коварный враг, кусая постоянно,
По капле кровь пускал. Не только фигурально.
Завершается поэма заявлением об уверенности в победе:
Моя страна прошла рубеж невозвращения.
Прошла рубеж терпенья и прощенья.
Для нас зажглась победная звезда.
Мы сильные, мы сможем, как всегда!