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Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне» ко Дню защитника Отечества

Глава Бурятии Алексей Цыденов к 23 февраля написал поэму «Родина в огне»
К 23 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов написал поэму и продекламировал ее на благотворительном концерте. Он признался, что на стихотворный труд его вдохновило произведение Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук»

Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне» ко Дню защитника Отечества
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Глава Бурятии Алексей Цыденов написал поэму «Родина в огне», которую прочитал на благотворительном предпраздничном концерте-марафоне, посвященном Дню защитника Отечества и прошедшем в одном из физкультурно-спортивных комплексов Улан-Удэ 18 февраля.

Текст поэмы опубликован на официальном портале Республики Бурятия.

Цыденов пояснил, что участвовал в телевизионном проекте «Слово классика», где прочитал стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук». «Все произведения в этом проекте были на тему Великой Отечественной войны, поэтому я решил написать свое произведение, вложил в эти строки все то, что я хотел сказать ранее, но по какой-то причине не смог или не успел», — добавил глава региона.

Первые строки звучат так:

Моя страна прошла рубеж невозвращения.

Прошла рубеж терпения и прощения.

Когда коварный враг, кусая постоянно,

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По капле кровь пускал. Не только фигурально.

Завершается поэма заявлением об уверенности в победе:

Моя страна прошла рубеж невозвращения.

Прошла рубеж терпенья и прощенья.

Для нас зажглась победная звезда.

Мы сильные, мы сможем, как всегда! 

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
поэт Бурятия Улан-Удэ Алексей Цыденов
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