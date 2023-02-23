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Великобритания не исключила замену поврежденных в бою танков Challenger 2

Глава МО Великобритании Уоллес: мы готовы заменить Challenger 2 в случае их уничтожения

Великобритания не исключает возможности поставлять Украине новые танки Challenger 2 в случае, если какие-то из тех 14, что уже направлены в страну, будут разрушены в бою. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, его слова приводит The Telegraph.

На вопрос о том, заменит ли Минобороны потерянные в ходе конфликта танки, он ответил: «Допускаю ли я [передачу] новых танков? Да, допускаю».

Премьер Великобритании Риши Сунак сообщал, что Лондон передаст Украине эскадрон танков, состоящий из 14 машин. 16 января Уоллес заявил, что страна поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog (FV432), танки Challenger 2 и переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak. Сунак говорил, что первые британские танки прибудут на Украину в марте.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т.

Кремль негативно оценил передачу танков Украине. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, из-за новой военной помощи Киеву ситуация не изменится. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — отметил Песков.

Теги
Риши Сунак Великобритания Бен Уоллес танки Украина
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