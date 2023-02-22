Кара-Мурзу отправили в карцер СИЗО

Владимир Кара-Мурза (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Арестованного по делу о фейках про российскую армию оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) впервые отправили в карцер СИЗО, рассказал РБК его адвокат Вадим Прохоров.

Кара-Мурза попал в карцер на четыре дня. «Формальная причина следующая: что якобы в течение нескольких дней — 18, 19 и 21 [февраля] — он в течение дня после подъема прилег на шконку, на спальное место», — рассказал юрист. Он подчеркнул, что «так живет вся тюрьма», а его подзащитному не делали из-за этого никаких замечаний.

Юрист счел отправку Кара-Мурзы в карцер давлением на заключенного. «Нам неизвестно, чтобы кто-нибудь во всем СИЗО за такое так называемое нарушение правил внутреннего распорядка привлекался к дисциплинарной ответственности и помещался в карцер, тем более на четверо суток», — отметил Прохоров.

Кара-Мурза находится под арестом с апреля прошлого года. Оппозиционера обвиняют по ч. 2 ст. 207.3 УК о фейках про армию, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало выступление перед членами палаты представителей штата Аризона с критикой военной операции на Украине. Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным.

После заключения под стражу на политика завели еще два уголовных дела — о деятельности «нежелательной организации» (ст. 284.1, до шести лет лишения свободы) и о госизмене (ст. 275 УК, до 20 лет). Оппозиционер вину не признал.