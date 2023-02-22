Суд заочно арестовал двух командиров «Азова» за пытки российских военных

Константин Немичев и Сергей Величко (Фото: natsionalKharkiv / Telegram)

Российский 235-й гарнизонный военный суд заочно арестовал двоих бойцов «Азова» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) за пытки над российскими военными и их убийство. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

ТАСС со ссылкой на суд уточнил, что речь идет о командирах батальона — 27-летнем Константине Немичеве и 29-летнем Сергее Величко. Суд постановил заключить их под стражу на два месяца после их задержания или экстрадиции.

Немичев и Величко обвиняются по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего (ст. 317 УК). Им грозит от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Фигурантов объявили в межгосударственный розыск. За помощь в задержании каждого из них объявлено вознаграждение в размере 1 млн руб.

По данным Следственного комитета, фигуранты причастны к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих на территории Харьковской области. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, Немичев и Величко попали на видео, в котором боевики националистических формирований простреливают ноги пленным российским военным и убивают их.

Ранее в российский суд поступило первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. По версии СК, 27 марта Антон Чередник в поселке Мирном города Мариуполя остановил двоих мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке, а для устрашения начал стрелять в воздух из автомата.

«Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин. Второй потерпевший остался жив и предоставил следствию подробные показания относительно совершенного преступления», — утверждают в ведомстве. Череднику вменяется ст. 278 (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 (убийство), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).