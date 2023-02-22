Первое в России дело против военнослужащего ВСУ поступило в суд

Первое в России дело о насилии над гражданскими против военнослужащего ВСУ поступило в суд

В России поступило в суд первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.

Подсудимым является Антон Чередник. Помимо упомянутых правонарушений ему также вменяется убийство и обучение с целью совершения теракта. Как рассказали в суде, это первое подобное уголовное дело в России.

«Антону Череднику вменяется ст. 278 («Насильственный захват власти»), ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), ч. 2 ст. 105 («Убийство»), ст. 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»)», — сообщили в суде.

Объявление Череднику было предъявлено в июне прошлого года. По данным СК, 27 марта обвиняемый к в поселке Мирном города Мариуполя остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Они предъявили ему документы, но военный потребовал произнести фразу на украинском языке. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, сообщили в СК.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство собрало тысячи томов материалов, подтверждающих причастность украинских властей к «геноциду» населения Донбасса. По его словам, работа над сбором материала шла девять лет. Среди материалов, по словам Бастрыкина, есть выдержки из показаний свидетелей, фотографии и другие документы.