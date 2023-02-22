Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

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Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России. Исполнительный комитет организации принял такое решение на голосовании.

Поводом для приостановки членства российской ассоциации стало поведение СЖР после начала военной операции на Украине и формирование отделений союза на присоединенных территориях. По словам президента организации Доминика Прадали, создание российским союзом филиалов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «разрушило солидарность» и «посеяло разногласия» между ассоциациями, входящими в федерацию.

В заявлении организации отмечается, что исключить СЖР может только международный конгресс. Однако статья 16 устава позволяет исполнительному комитету приостановить членство ассоциации, что и было сделано.

Председатель СЖР Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС подтвердил приостановку членства в МФЖ. «Генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже прислал мне письмо, в котором сообщил, что членство СЖР приостановлено», — сказал он. Секретарь российского союза Тимур Шафир в интервью «Россия 24» уточнил, что решение открыть региональные отделения на новых территориях после этого отменено не будет.

В конце января агентство Reuters сообщило, что исключения российского союза из МФЖ потребовали журналистские ассоциации Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии. Поводом стало принятие в состав СЖР региональных отделений, созданных в четырех новых субъектах, объяснял Соловьев.

По его словам, союзы журналистов северных государств поставили федерации ультиматум, в котором исключение России — лишь одно из условий для того, чтобы они остались в составе организации (в противном случае четыре страны обещали выйти из МФЖ). «Это чисто политические заявления, которые, к слову, уставом запрещены», — подчеркнул Соловьев.