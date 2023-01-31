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Соловьев опроверг исключение Союза журналистов из международной федерации

Соловьев: СЖР не получал уведомлений об исключении из Международной федерации журналистов
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев опроверг сообщение Reuters о начале процедуры исключении организации из Международной федерации журналистов. Его заявление опубликовано на сайте СЖР.

«Никаких решений по поводу исключения Союза журналистов России из Международной федерации не принято, никаких официальных документов мы не получали», — сказал Соловьев. Он уточнил, что фраза, распространяемая агентством, «вырвана из контекста» — и журналистские ассоциации Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии требуют исключения СЖР из-за принятия в состав союза «новых региональных отделений», созданных в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Соловьев в комментарии агентству ТАСС добавил, что союзы журналистов северных государств поставили федерации ультиматум, в котором исключение России — лишь одно из условий для того, чтобы они остались в составе организации. Он сказал, что у IFJ нет оснований исключать СЖР. «Это чисто политические заявления, которые, к слову, уставом запрещены», — подчеркнул Соловьев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что союзы журналистов северных стран инициировали исключение России из Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ).

Председатель Союза журналистов Финляндии Ханне Ахо заявила, что профсоюзы в течение долгого времени пытались разрешить проблемы организации, но их «разочаровало», что федерация не предприняла никаких действий против СЖР. «Мы приняли решение уйти в отставку вместе с норвежскими, датскими и исландскими профсоюзами. Мы подадим наши заявления об отставке во вторник», — сказала Ахо. Как уточняет Reuters, «последней каплей» стало бездействие федерации в отношении России.

В частности, она обвинила IFJ в «непрозрачности использования финансов», назвав это коррупционной деятельностью. Заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир отверг обвинения, назвав их клеветой и дискриминацией.

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В Европейской федерации журналистов EFJ «РИА Новости» пояснили, что только конгресс Международной федерации журналистов IFJ может исключать членов, а он пройдет в 2026 году.

Теги
Владимир Соловьев Союз журналистов России Международная федерация журналистов исключение
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