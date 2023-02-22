«Известия» узнали о предложении расширить права отцов на маткапитал

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Правительство поддержало законопроект о праве отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию, сообщают «Известия» со ссылкой на проект заключения кабмина.

В нем говорится, что правительство поддерживает законопроект при условии доработки финансово-экономического обоснования такого решения. Изменения коснутся части распоряжения средствами для формирования накопительной пенсии, сообщили изданию в пресс-службе правительства. Предполагается, что может увеличиться число получателей пенсии.

По словам одного из разработчиков законопроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, отцы получат все те же возможности для использования маткапитала, что и матери. «К ним относятся улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячная выплата, помощь детям с инвалидностью и формирование накопительной пенсии мамы. Но сегодня из-за того, что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом», — отметила Татьяна Буцкая.

Сейчас закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла, лишена родительских прав или если мужчина один усыновил ребенка, пояснила она.

В конце апреля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому отцы, воспитывающие ребенка после смерти матери, не имевшей российского гражданства, также смогут воспользоваться маткапиталом. Если отец, воспитывающий одного и более детей, тоже умрет (или будет лишен родительских прав, сам откажется от детей или совершит в их отношении преступление), право на материнский капитал в равных долях перейдет к детям. Закон вступил в силу 1 мая 2022 года.

В России с 1 февраля проиндексировали размер материнского капитала на уровень фактической инфляции — 11,9%. Теперь за рождение первого ребенка будут выплачивать 586 946,72 руб. Для семей, в которых появился второй ребенок и которые не получали материнский капитал на первого, размер выплаты составит 775 628,25 руб. Если в семье, которая уже оформляла материнский капитал, родился второй ребенок, ей доплатят 188 681,53 руб.

21 февраля Путин в послании к Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет расширена на жителей новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. По его словам, претендовать на получение материнского капитала смогут родители детей, родившихся с 2007 года, то есть с того момента, когда программа была запущена в стране.