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Глава парламента Крыма предложил расширить зону спецоперации до Одессы

Константинов: зону спецоперации нужно расширить до Одессы, чтобы обезопасить Крым
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Зону проведения специальной военной операции нужно расширить до Одессы, это нужно, чтобы обезопасить Крым. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Только возвращение города-героя Одессы под контроль Российской Федерации даст нам, крымчанам, гарантию безопасности, что ракеты любой дальности не попадут на территорию полуострова», — сказал Константинов.

Ранее в Одесской области заявили об опасениях о возможном «наступлении российских войск на город». По словам представителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, такой сценарий обсуждался на Мюнхенской конференции по безопасности. 

После начала вооруженного конфликта власти Одессы неоднократно сообщали об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Так, в конце января председатель Одесской областной государственной администрации Максим Марченко сообщил, что в Одессе после ударов по энергетической инфраструктуре возникли проблемы с подачей электроэнергии.

Теги
Одесса Крым Украина Военная операция на Украине Одесская область
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