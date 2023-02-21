Байден анонсировал саммит НАТО в США в год юбилея альянса

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США примут саммит НАТО в 2024 году, заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве. Трансляция его выступления шла на сайте Белого дома.

«В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США. Вместе мы отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории», — сказал американский президент.

В своей речи Байден добавил, что президент России Владимир Путин рассчитывал, что в НАТО произойдет раскол, однако вместо этого альянс «стал еще более единым и сплоченным». Он отметил, что Североатлантический альянс «не будет разделен, и мы не устанем».

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