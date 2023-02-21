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Салливан опроверг гарантии от России при визите Байдена в Киев
Советник Байдена Салливан опроверг гарантии безопасности для президента при визите в Киев
Джейк Салливан и Джо Байден
Россия не предоставляла США гарантий безопасности для президента Джо Байдена на время его поездки на Украину, заявил на брифинге советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Никаких гарантий», — сказал он. По словам Салливана, Вашингтон уведомил Москву о поездке Байдена, но российская сторона «не дала ответа помимо подтверждения получения уведомления».
«Мы передали эту информацию. Они подтвердили, что получили ее. И точка», — сказал советник Байдена.
Президент США посетил Киев 20 февраля.
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