Пушилин счел визит Байдена в Киев способом показать, «кто в доме хозяин»

Целью визита президента США Джо Байдена в Киев было показать, «кто в этом доме хозяин», а также поддержать рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского, поездка носила демонстративный характер, заявил и.о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, передает «РИА Новости».

«Байден заявил, что Украине будут выделены «миллиарды», и все однозначно понимают, что эти средства пойдут на дальнейшее разжигание военных действий. <...> Нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США», — сказал он.

Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Как писала Politico, поездку подготовили «в очень короткие сроки» — примерно за неделю, «с соблюдением строжайшей секретности».

В Киеве американский лидер встретился с Зеленским. Он анонсировал новый пакет военной помощи на $500 млн, куда войдут артиллерийские боеприпасы, гаубицы, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Байден также пообещал новые санкции против Москвы. Свой визит в преддверии годовщины начала военной операции он объяснил стремлением «подтвердить непоколебимую приверженность украинской демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

По данным Sky News, президенты обсуждали среди прочего тему дальнобойного оружия. Власти США ранее исключали отправку Киеву дальнобойных ракет, таких как ATACMS, дальность действия которых достигает 300 км. В российском МИДе заявляли, что подобные поставки станут для Москвы красной линией.

Зеленский назвал неожиданный визит Байдена проявлением поддержки для всех украинцев, а также одним из самых важных событий в «истории украинско-американских отношений».