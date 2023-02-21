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Путин «оперативно» внесет документ о приостановке участия в ДСНВ

Песков: Путин оперативно внесет документ о приостановке участия Москвы в СНВ-3
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин оперативно внесет документ о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«Здесь потребуется выпуск президентского документа. И исходя из того, что этот договор в свое время был ратифицирован российским парламентом, то потребуется утверждение в парламенте», — сказал Песков. На вопрос о том, как быстро проект будет внесен в парламент, он ответил: «Оперативно».

Путин, оглашая послание к Федеральному собранию, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях. Он подчеркнул, что Москва не выходит из соглашения, а «именно приостанавливает» соблюдение документа. Президент напомнил о требовании НАТО вернуться к выполнению договора, включая допуск инспекций на ядерные объекты России, однако Москве, по его словам, не дают проводить полноценные проверки в рамках СНВ, а заявки на таковые остаются без ответа или отклоняются по формальным причинам.

«И что, после этого они как ни в чем не бывало собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим?» — поинтересовался глава государства.

Путин добавил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов, в связи с чем Минобороны и госкорпорация «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы проведем», — уточнил президент.

Договор СНВ-3 в 2010 году подписали президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на десять лет с возможностью продлить его еще на пять. Он вступил в силу в 2011 году, в 2021-м Путин ратифицировал соглашение о продлении договора до 5 февраля 2026 года.

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Согласно документу каждая из сторон может иметь не более 1550 готовых к использованию ядерных зарядов, не более 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, не больше 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков.

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Дмитрий Песков Владимир Путин СНВ США ядерное испытание

Владимир Путин

политик, президент России

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