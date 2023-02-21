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Число транзитных полетов через Россию выросло на 8%

Росавиация: количество транзитных полетов через Россию в этом году увеличилось на 8%
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Иностранные авиакомпании в этом году увеличили число транзитных полетов через российское воздушное пространство, сообщили РБК в пресс-службе Росавиации. С 1 января по 20 февраля 2023 года оно ежедневно увеличивается на 8%.

«Росавиация отмечает увеличение количества транзитных полетов. Используя кратчайшие маршруты через территорию России, иностранные авиакомпании Юго-Востока и Азии постепенно наращивают свои объемы авиаперевозок через воздушное пространство России», — сообщили в ведомстве.

Активность наиболее заметна со стороны китайских авиакомпаний, отметили в Росавиации. Они совершают около 60 рейсов в день. Air India совершает 20 рейсов, «Белавиа» — 16 рейсов в день.

«К транзитным полетам через воздушное пространство России приступили вьетнамская авиакомпания Hang Khong Viet Nam и филиппинская Philippine Air Lines», — отметили в агентстве. В Росавиации также заявили, что в летнем расписании Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) количество ежедневных рейсов будет увеличено еще.

После начала военного конфликта на Украине Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения самолетов из 36 стран, в том числе из ЕС и Канады, в ответ на закрытие воздушного пространства для российских самолетов.

В конце октября прошлого года агентство Bloomberg отмечало, что это решение привело к увеличению времени полетов в Азию для крупнейших авиакомпаний мира, а также к значительному росту стоимости топлива, которое является главной статьей расходов в авиационной отрасли.

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Крупнейшие на Ближнем Востоке авиакомпании получили преимущества перед своими конкурентами в Европе и США, поскольку воздержались от санкций против России, продолжают летать в страну и через ее воздушное пространство, отмечал Марк Мартин, основатель компании Martin Consulting, оказывающей консалтинговые услуги авиакомпаниям.

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Росавиация транзит воздушное пространство
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