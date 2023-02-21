Путин потребовал убрать межведомственные недомолвки и «прочую чушь»

Владимир Путин (Фото: РБК)

Президент России Владимир Путин заявил, что стратегической целью сейчас является вывести экономику страны на новые рубежи, а для этого в том числе надо убрать межведомственные недомолвки, обиды и «прочую чушь». Об этом он сказал в послании Федеральному собранию, трансляцию вел РБК.

По словам главы государства, смысл работы российских властей состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а вывести экономику на новые рубежи.

Он отметил, что «сейчас все меняется очень, очень быстро» и настало время «не только вызовов, но и возможностей».

«И от того, как мы их реализуем зависит наша будущая жизнь. Надо убрать, хочу это подчеркнуть, любые межведомственные противоречия, формальности, обиды, недомолвки, прочую чушь. Все для дела, все для результата», — добавил Путин.

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