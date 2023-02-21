Путин процитировал Столыпина о праве России быть сильной

Главной задачей для властей президент назвал безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы

Владимир Путин (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Главное для властей России — безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Далее президент процитировал Петра Столыпина, премьер-министра Российской империи в 1906-1911 годах: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия и права, для поддержания одного исторического права — права России быть сильной».

Путин указал, что будущее России зависит от того, как она сможет преодолеть сегодняшние вызовы, в том числе экономические. Власти знают, что нужно делать, чтобы страна развивалась «уверенно, поступательно, независимо», несмотря на любое внешнее давление, заверил он.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев выражал уверенность, что у Запада не получится ослабить Россию, сделать ее «покорной» или «раздербанить на части». У страны хватит мощи, чтобы «поставить на место всех оборзевших недругов», утверждал он. Москва, по его словам, продолжит бороться за тот миропорядок, который «устраивает» ее.

За 1160 лет в России усвоили, что для нее «смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет» и отказаться от своих интересов, говорил в свою очередь Путин. Больше страна не допустит таких ошибок, не поддастся «шантажу и запугиванию» и никогда не утратит суверенитет, а будет только его укреплять, уверял президент.