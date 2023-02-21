Владимир Путин: власти России не будут вторгаться в частную жизнь граждан

Путин заявил об отсутствии у властей планов вторгаться в частную жизнь

Владимир Путин (на экране) (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

В жизнь российских граждан не собираются вторгаться, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. РБК ведет трансляцию.

«Взрослые люди имеют право жить как хотят. Мы к этому так и относились в России, всегда к этому так относились. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся вторгаться», — заявил президент.

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