Путин заявил об отсутствии у властей планов вторгаться в частную жизнь
Владимир Путин: власти России не будут вторгаться в частную жизнь граждан
Владимир Путин (на экране)
В жизнь российских граждан не собираются вторгаться, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию. РБК ведет трансляцию.
«Взрослые люди имеют право жить как хотят. Мы к этому так и относились в России, всегда к этому так относились. Никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся вторгаться», — заявил президент.
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