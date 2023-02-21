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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от иранского города Бендер-Аббас
Вид на Бендер-Аббас
Вид на Бендер-Аббас (Фото: Wikimedia Commons)

В Иране, примерно в 100 км к северо-западу от города Бендер-Аббас, произошло землетрясение магнитудой 5,3, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки зафиксировали в 06:05 (09:05 по мск), очаг залегал на глубине 10 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

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Накануне вечером два новых землетрясения произошли на юго-востоке Турции, в провинции Хатай. Первое землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировали в районе Дефне, второе магнитудой 5,8 — в Самандаге, недалеко от границы с Сирией. По последним данным, погибли шесть человек, еще 294 пострадали, у 18 из них серьезные травмы, разрушилось несколько домов. Толчки ощущались также в Ливане, Сирии (шесть человек пострадали), на Кипре и в Израиле.

На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,3

Теги
Иран землетрясение Ближний Восток
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