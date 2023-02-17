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Захарова назвала провокацией призыв США к американцам покинуть Россию

Представитель МИДа Захарова: призыв к гражданам США покинуть Россию является провокацией
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Призыв властей США к своим гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или срочно покинуть территорию этих стран является очередной американской провокацией, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Это очередная американская провокация <...> — [призыв] американским гражданам отказаться от поездок в Россию и Белоруссию или, наоборот, выезжать, если они там находятся», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

В понедельник, 13 февраля, посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию и не въезжать туда «из-за непредсказуемых последствий» военной операции на Украине.

В посольстве отметили, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании второго гражданства, лишить их доступа к консульской помощи США, а также подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать их выезду из страны.

15 февраля Госдепартамент США призвал американцев покинуть Белоруссию. В качестве одной из причин ведомство указало «вызывающее беспокойство сосредоточение российской военной мощи у границы Белоруссии и Украины».

Теги
Персоны
Мария Захарова МИД Россия Белоруссия

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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