Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу по брони отеля
Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании бронирования гостиницы или «иного средства размещения». Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно распоряжению, в перечень из 19 стран вошли:
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Бахрейн,
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Бруней,
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Индия,
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Индонезия,
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Иран,
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Камбоджа,
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Китай,
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Северная Корея,
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Кувейт,
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Лаос,
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Малайзия,
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Мексика,
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Мьянма,
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Оман,
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Саудовская Аравия,
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Сербия,
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Таиланд,
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Турция,
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Филиппины.
С августа 2021 года получить полугодовую туристическую визу при наличии брони в отеле могли все иностранные туристы. Теперь такую возможность имеют граждане только тех стран, что есть в перечне кабмина.
Ранее Португалия и Ирландия закрыли программу «золотых виз», по которой иностранцы могут получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест. Ирландский министр юстиции Саймон Харрис объяснял, что решение приняли с учетом исследований, сделанных Европейской комиссией, которая в прошлом году призвала правительства стран ЕС прекратить программу по «продаже» гражданства инвесторам, поскольку это угрожает безопасности.