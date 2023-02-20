Россия разрешила гражданам 19 стран получать визу по брони отеля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Правительство России утвердило перечень стран, граждане которых могут получить туристическую визу сроком до шести месяцев на основании бронирования гостиницы или «иного средства размещения». Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в перечень из 19 стран вошли:

Бахрейн,

Бруней,

Индия,

Индонезия,

Иран,

Камбоджа,

Китай,

Северная Корея,

Кувейт,

Лаос,

Малайзия,

Мексика,

Мьянма,

Оман,

Саудовская Аравия,

Сербия,

Таиланд,

Турция,

Филиппины.

С августа 2021 года получить полугодовую туристическую визу при наличии брони в отеле могли все иностранные туристы. Теперь такую возможность имеют граждане только тех стран, что есть в перечне кабмина.

Ранее Португалия и Ирландия закрыли программу «золотых виз», по которой иностранцы могут получить вид на жительство в обмен на инвестиции, покупку недвижимости или создание новых рабочих мест. Ирландский министр юстиции Саймон Харрис объяснял, что решение приняли с учетом исследований, сделанных Европейской комиссией, которая в прошлом году призвала правительства стран ЕС прекратить программу по «продаже» гражданства инвесторам, поскольку это угрожает безопасности.