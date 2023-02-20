Wildberries ввела новые правила продажи БАДов

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Wildberries запретила продажи биологически активных добавок (БАД) без подтверждения подлинности свидетельства о государственной регистрации, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Для верификации своей продукции при заполнении карточек товаров продавцы должны предоставлять документы на товары, подлинность которых подтверждается специальными алгоритмами и сверкой с официальным госреестром. Продукция отображается на платформе Wildberries только при подтверждении ее оригинальности», — заявил маркетплейс.

Раньше для продажи БАДов продавцы могли предъявить свидетельство о государственной регистрации, теперь же на площадке товар появится только после онлайн-подтверждения его подлинности.

Wildberries отметила, что с ноября 2022 года отказала в размещении на площадке свыше 65 тыс. предложений БАДов и витаминных комплексов продавцам, которые не предоставили актуальные документы, подтверждающие качество.

В начале февраля интернет-магазин сообщил о запрете продажи безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля.

С середины месяца в Wildberries ввели новые правила, согласно которым покупателям приходится платить за пакет в пункте выдачи. Стоимость пакета составляет до 6 до 15 руб. и списывается с карты, которая указана в личном кабинете. В компании заявили, что такой шаг позволит сократить использование пластика и «сохранить природу».