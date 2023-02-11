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Пакеты в пунктах выдачи Wildberries станут платными

Wildberries сделает платными пакеты в пунктах выдачи заказов с 13 февраля
Пакеты будут стоить от 6 до 15 руб. Сейчас предоставлять пакеты покупателям обязаны лица, которые открывают пункты выдачи Wildberries, если их там не будет, для них предусмотрен штраф. Все расходы такое лицо несет самостоятельно
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Покупателям, желающим взять пакет в пункте выдачи Wildberries, с 13 февраля придется за него заплатить. Об этом говорится в уведомлении, которое пришло пользователям маркетплейса.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит до 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете», — сказано в сообщении.

В компании заявили, что такой шаг позволит сократить использование пластика и «сохранить природу».

В приложении к оферте об оказании услуг по доставке отправлений физическим лицам, а именно в правилах оказания услуг физическим лицам, сказано, что исполнитель (т.е. открывший пункт выдачи) обязан «по требованию клиента предоставить последнему безвозмездно полиэтиленовый пакет». Он должен быть оформлен в определенных цветах, также на него требуется нанести оговоренное изображение.

«Исполнитель обязуется за свой счет обеспечить наличие в ПВЗ и при доставке клиенту таких пакетов. В случае неисполнения настоящей обязанности, Исполнитель обязуется оплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 коп. за каждый выявленный случай», — говорится в приложении к договору оферты.

В январе журналистка Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала историю покупательницы Wildberries, с которой взяли деньги за возврат товара. Клиентка маркетплейса заказала защитную пленку для часов за 231 руб., но вместо нее получила защитную пленку для телефона и сразу вернула заказ в пункте выдачи, писала Собчак. Оператор заявила женщине, что товар не соответствует заказанному, однако с клиентки все равно списали 100 руб.

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Покупательница обратилась в техподдержку, где ей сказали, что возврат средств за обратную отправку несоответствующего товара или в случае «образования недостатка в процессе транспортировки» не предусмотрен. Сотрудник Wildberries сообщил об изменении правил возврата с 23 января, так как компания и продавцы «несут убытки при транспортировке заказов» после возврата.

В пресс-службе Wildberries сообщили РБК, что информация о платном возврате бракованных товаров не соответствует действительности. Клиенты маркетплейса в случае обнаружения брака обращаются к продавцу для проверки товара, который компенсирует стоимость обратной доставки, если нарушение подтвердится, добавили в компании.

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