«Известия» назвали причиной разгерметизации на МКС «брак на производстве»

Разгерметезация на российском грузовом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к МКС, произошла 11 февраля. Источник «Известий» в «Роскосмосе» не исключил, что ее причиной могло стать нарушение технологии производства

Фото: "Роскосмос" / ТАСС

Вероятной причиной разгерметизации грузового корабля «Прогресс МС-21» является нарушение технологии производства российских сегментов МКС. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в «Роскосмосе».

«Полагаю, речь идет о каком-то отступлении от технологии — немного не тот материал, немного не те условия производства, другой оператор. Конструктивно данный узел (система терморегулирования) не менялся и исправно служил много лет, поэтому вряд ли проблема в его схеме. Инцидент с «Союзом МС-22» произошел уже после запуска на МКС «Прогресса МС-21» — получается, потенциальную ошибку исправить уже было нельзя», — подчеркнул собеседник издания.

В документации к «Союзу МС-22», с фрагментом которой «Известия» ознакомил источник, сообщается, что вероятность попадания микрометеорита в трубку системы терморегулирования, что и привело бы к утечке хладагента, составляет 0,4%, или 1 к 250. В документации к «Прогрессу МС-21» приведены те же данные.

О разгерметизации на грузовом корабле «Прогресс МС-21» NASA и «Роскосмос» сообщили 11 февраля. Утечка возникла в его системе терморегулирования. Инцидент произошел спустя несколько часов после стыковки со станцией корабля «Прогресс МС-22». По словам представителя госкорпорации, разгерметизация не повлияла на стыковку и дальнейшую программу пилотируемых полетов — отсек МС-21 изолирован от общего объема МКС.

За два месяца до этого разгерметизация также произошла на другом российском сегменте МКС — «Союзе МС-22». Тогда в результате повреждения внешнего контура системы обеспечения теплового режима произошла утечка охлаждающей жидкости. Позже «Роскосмос» сообщил, что причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшого космического тела диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов после инцидента на «Прогрессе» сообщил о переносе старта к МКС «Союза МС-23». На этом корабле должны вернуться на Землю Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт Фрэнк Рубио. Полет был намечен на 20 февраля, однако за неделю его отложили до первой декады марта. «Хотя результат у обоих нештатных ситуаций одинаков, причины могут быть разные», — отметил он.



