Губернатор Сергей Гамалий сообщил о двух взрывах в Хмельницкой области Украины

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная тревога. В Хмельницком прозвучали два взрыва, заявили в администрации области. В Николаевской области сообщили о работе ПВО. В Киеве действуют экстренные отключения света

Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Хмельницкой области прогремели два взрыва, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Сергей Гамалий.

По его словам, взрывы произошли в областном центре региона городе Хмельницкий.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о работе ПВО и призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о работе ПВО в регионе. Он опубликовал также фотографию обломков снаряда, уточнив, что это «скорее всего» остатки ракеты украинской ПВО.

Глава облсовета Днепропетровской области Николай Лукашук заявил об угрозе удара в регионе, передает «Страна.ua».

Губернатор Львовской области Максим Козицкий призвал жителей проследовать в укрытия.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что в связи с угрозой обстрелов в Киеве, а также в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения света.

Утром 18 февраля воздушная тревога была объявлена в Киеве и большинстве областей Украины, следует из данных официального ресурса для оповещения населения. Сигналы тревоги сначала звучали на юге страны, а затем распространились на центральные и северные регионы.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября, когда российская сторона начала наносить ракетные удары по украинским объектам энергоинфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.